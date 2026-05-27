В Октябрьском вынесли приговор участникам преступной группы за похищение человека

Октябрьский городской суд вынес приговор троим жителям Башкирии, в зависимости от роли и степени участия признанным виновными похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ) и вымогательстве (ч. 2 ст. 163 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что в ноябре 2024 года шестеро фигурантов уголовного дела подкараулили своего знакомого возле магазина в Октябрьском и потребовали вернуть почти 70 тыс. руб. долга.

После отказа они силой посадили его в автомобиль и вывезли за город, где продолжили избивать и настаивать на возврате денег.

Опасаясь за свою жизнь, потерпевший отдал злоумышленникам мобильный телефон. Потом ему удалось сбежать и обратиться в полицию.

Суд приговорил их к срокам от пяти лет и восьми месяцев до семи лет колонии строгого режима.

Материалы дела в отношении еще троих участников преступной группы выделили в отдельное производство.

Майя Иванова