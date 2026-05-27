Иномарки берут разгон

Продажи авто ушедших брендов выросли: в случае Mazda — в 6,5 раз, Toyota — двукратно. При этом 70% альтернативного импорта приходится на машины китайской сборки, сообщает «Автостат». Вместе с тем напрямую из КНР ввозится чуть больше трети, основная часть едет транзитом через Киргизию. Насколько выгодна растаможка через страны ЕАЭС? И почему в топе спроса остались модели с мощным двигателем?

Объем альтернативного импорта новых легковых автомобилей вырос почти вдвое. На долю Киргизии приходится 40% поставок, из этого потока лишь пятая часть — это машины мощностью менее 160 л. с. Спросом пользуются Toyota, Mazda, Volkswagen, Audi и BMW. Однако везут и китайский премиум, официально в России не представленный, рассказал основатель E.N. Cars Евгений Забелин:

«Это дает реальную экономию на автомобили, допустим, Toyota RAV4, Geely Monjaro. В этом ценовом сегменте она составляет порядка 1 млн руб. Что касается более дорогих моделей, то сэкономить таким образом можно от 1 млн руб. до 1,5 млн руб. за счет меньшей стоимости таможенного платежа. Начинается все, наверное, с сегмента 3,5-4,5 млн руб.: это Toyota RAV4, Geely Monjaro, Volkswagen Tiguan. Затем идут параллельные гибриды, большие SUV. Самый, пожалуй, популярный здесь Lynk & Co 900. К верхнему сегменту относятся Zeekr 8X и 9X, Lotus Eletre».

С начала года продажи Mazda выросли в 6,5 раз к аналогичному периоду 2025-го. Аналитики рынка говорят о росте популярности модели CX-5 с бюджетным проходным двигателем. Что касается Volkswagen, то в почете кроссоверы Tiguan, Teramont, Talagon и Tavendor мощностью от 220 до 270 «лошадей» в комплектациях с богатым оснащением, отметила владелица автосалона «Лиса рулит», блогер Елена Лисовская. По ее словам, спросом пользуются и «японцы»:

«Если говорить про бюджет в 2,6 млн руб., то люди, конечно, предпочтут Mazda многим китайским автомобилям, которые официально представлены на рынке.

Ведь это несравнимое качество автомобиля с точки зрения надежности. Безусловно, у машин из КНР больше всяких "бус": ярких экранов, функционала типа подогревов, встроенных сервисов типа "Яндекс.Музыки" и "Яндекс.Авто". Но у них совершенно другая имиджевая составляющая, а для многих это тоже важно. Одно дело — ты Chery или Tenet управляешь, а другое — Mazda».

Между тем значительная часть моделей немецких брендов, которая сходит с китайских автозаводов, создана специально для локального рынка и не имеет похожих комплектаций в Германии. Отличается и качество исполнения, пояснил автор проекта Avtorevizorro Кирилл Чернов:

«Я сравнивал BMW третьей серии, произведенные в ФРГ и Китае, и это совершенно два разных автомобиля. Общая у них только эмблема. Из-за того, что из КНР возить новые машины стало сложнее, они подорожали. А производители немецких авто из-за того, что в Германии спроса ни на что нет, вынуждены делать скидки. Играет роль и курс валют. В итоге в ФРГ машины сейчас подешевели.

В целом соотношение таково: новая машина из Китая по цене выходит столько же, как хорошая немецкая "трехлетка"».

Участники рынка прогнозируют рост спроса по отношению к прошлому году, если правила доставки не изменятся. Однако один участник рейтинга альтернативного ввоза может покинуть топ-10. Это Geely Monjaro, который в средней комплектации рестайлинговой версии стоит больше 4,5 млн руб. Тем временем бренд «Волга» анонсировал цены на своего флагмана K50, который похож на дорестайлинговую версию популярного кроссовера. В базе его можно будет взять за 4,2 млн руб. Не исключено, что кто-то решит поддержать отечественного производителя.

Юлия Савина