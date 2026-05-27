Средний срок накопления на квартиру в Прикамье превысил пять лет

В Пермском крае время накопления на квартиру составило 5,1 года при средней стоимости жилья 4,9 млн руб. При этом зарплата покупателя должна соответствовать среднему показателю по региону — 80,3 тыс. руб. К таким выводам пришли аналитики федерального портала «Мир квартир».

Быстрее всего необходимую сумму на покупку квартиры накопят жители Дальнего Востока. Так, в Чукотском автономном округе на отдельное жилье можно накопить за 2,9 года. Средняя месячная зарплата в этом регионе составляет 208,4 тыс. руб. За такой же срок квартиру купит представитель Мурманской области при средней зарплате 125,6 тыс. руб. В Магаданской области средний срок накопления на квартиру составляет 3,4 года, в Ямало-Ненецком АО — 3,5 года, Республике Коми — 3,6 года, Ханты-Мансийском АО — 3,7 года. Дольше всего будут копить жители Дагестана (13 лет), Севастополя (12,6 года), республик Ингушетия (11,1 года) и Крым (11 лет), а также Москвы (10 лет), республик Алтай (9,9 года), Северная Осетия (9,8 года), Чечня (9,3 года).

В целом по Российской Федерации время накопления на квартиру составило 4,9 года при средней стоимости квартиры 6,1 млн руб. и средней зарплате 103,9 тыс. руб. в месяц.

«Доступность жилья для населения немного выросла. Этому поспособствовало отсутствие дешевой ипотеки, которое воспрепятствовало слишком быстрому росту цен. За год средняя цена квартиры на вторичном рынке увеличилась всего на 5,1%, в то время как зарплата, согласно Росстату, выросла на 20%»,— пояснил гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.