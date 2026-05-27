Раис Татарстана поздравил жителей республики с Курбан-байрамом
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил мусульман и всех жителей республики с праздником Ид аль-Адха — Курбан-байрам. Об этом сообщила пресс-служба раиса республики.
Он отметил, что праздник символизирует доброту, щедрость и взаимоуважение, а также подчеркнул значение межрелигиозного согласия в Татарстане.
«В Татарстане, где мечети и храмы стоят рядом, гармонично дополняя друг друга, веками складывалась добрая традиция, когда праздники отмечаются сообща», — заявил господин Минниханов.
Он пожелал жителям республики мира, добра и благополучия.
Также раис республики принял участие в праздничном намазе в мечети «Аль-Марджани».