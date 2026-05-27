В Челябинске провели обыски у пяти участников ОПГ «Артаковские»

В Челябинске провели очередные обыски в домах пяти предполагаемых участников преступной группировки «Артаковские», связанной с арестованным криминальным авторитетом Артаком Варосяном. Об этом „Ъ-Южный Урал“ сообщил источник в силовых структурах.

Операцию провели в рамках ранее возбужденных дел о похищении, краже, вымогательстве, хулиганстве, незаконном хранении и хищении оружия (ст. 126, 158, 163, 213, 222, 226 УК РФ). В обысках принимали участие сотрудники региональных управлений ФСБ, МВД и Росгвардии. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по другим эпизодам преступной деятельности фигурантов и избрании им меры пресечения.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в ноябре 2025 года сотрудники ФСБ и МВД задержали в Челябинске предполагаемого лидера ОПГ «Артаковские» Артака Варосяна. Ему предъявлено обвинение в вымогательстве под угрозой насилия (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Фигурант находится в следственном изоляторе. В декабре прошлого года силовики задержали более 10 предполагаемых участников преступного сообщества. В феврале этого года силовики провели новые обыски и задержали еще девять фигурантов. Кроме того, также в феврале в Дагестане и Челябинской области были задержаны предполагаемые лидер и участники другой группировки, связанной с «Артаковскими». Обыски также проводились в марте.

Виталина Ярховска