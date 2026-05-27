Суд обязал мэрию Тобольска создать инфраструктуру для участков многодетных семей

Городской суд Тобольска рассмотрел административное дело по иску прокурора к местной администрации и обязал власти города обеспечить инфраструктуру для земельных участков многодетных семей, сообщили в пресс-службе судов Тюменской области. Объекты должны быть построены в течение двух лет при софинансировании правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

К участию в деле были привлечены: административные ответчики — департаменты городского хозяйства и городской среды администрации Тобольска; заинтересованные лица — АО «СУЭНКО», АО «Россети Тюмень», собственники земельных участков по программе «Многодетная семья».

Иск был подан после обращений многодетных семей, которым выделили земельные участки в микрорайоне Иртышский без систем водоснабжения и электроснабжения, транспортной инфраструктуры. Представители ответчиков возражали против удовлетворения требований. В департаменте заявили, что уже готова распорядительная документация, а проектно-сметная будет разработана к 2027 году. Завершить строительство планируется к 2030 году. «СУЭНКО» и «Россети Тюмень» просили учесть обстоятельства дела. В суде отметили, что в 2024 году в областном бюджете для строительства дорог и наружного освещения в Иртышском планировали выделить более 102,5 млн руб., однако на момент предоставления участков инфраструктура отсутствовала.

Суд полностью удовлетворил заявленные требования и постановил признать бездействие администрации города Тобольска незаконным. Решение не вступило в силу — приступить к реализации проекта власти должны после его вступления в силу.

Ирина Пичурина