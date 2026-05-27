Полковника полиции назначили детским омбудсменом в Кузбассе

Уполномоченным по правам ребенка в Кемеровской области назначена полковник полиции Ирина Васильева. Соответствующее решение приняли депутаты на сессии законодательного собрания 27 мая. Кандидатуру госпожи Васильевой согласовала уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

С 2019 года Ирина Васильева возглавляла отдел организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних главного управления МВД по Кузбассу. Ее общий стаж службы в органах внутренних дел составляет 26 лет.

В 2021 году сроком на пять лет на пост омбудсмена по правам ребенка в Кузбассе была назначена Валентина Богатенко.

Александра Стрелкова