В Казани почти половина жителей занимается бегом — столица Татарстана вошла в число лидеров среди российских городов по популярности этого вида спорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «СберСтрахования».

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В Казани 48% жителей занимаются бегом

Согласно данным опроса, бегом занимаются 48% совершеннолетних жителей Казани. Такой же показатель зафиксирован в Ульяновске. Выше доля бегунов только в Волгограде и Краснодаре — там бегает каждый второй житель.

В целом по стране бегом занимаются 40% россиян: для 9% это основной вид физической активности, каждый пятый совмещает бег с другим спортом, а каждый десятый выходит на пробежки время от времени. Еще 6% только планируют начать тренировки.

Исследование также показало, что чаще всего россияне выбирают короткие дистанции: 42% бегают по 2–3 километра, а средняя дистанция тренировки по стране составляет 3,7 километра.

Анна Кайдалова