В Оренбургской области в суд направлено дело о гибели четырех человек в ДТП

Прокуратура Тюльганского района направила в суд уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины. Он обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

По версии следствия, 17 декабря 2025 года водитель автомобиля «Лада Веста» выехал на полосу встречного движения для обгона попутного транспортного средства. Он допустил столкновение со встречным автомобилем «Лада Гранта».

В результате ДТП водитель и два пассажира «Гранты», а также пассажир «Весты» погибли.

Руфия Кутляева