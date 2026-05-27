В Башкирии с начала года произошло 13 лесных пожаров

С начала этого года в Башкирии возникло 13 лесных пожаров на общей площади более 86 га и 188 случаев загорания сухой растительности на общей площади более 327 га, сообщает пресс-служба госкомитета республики по ЧС.

За прошедшие сутки зарегистрировали три лесных пожара в Учалинском и Краснокамском районах, а также 11 возгораний сухой растительности в Уфе, Янауле, Нефтекамске, Кумертау, в Кармаскалинском, Кушнаренковском, Калтасинском, Альшеевском, Стерлитамакском, Краснокамском районах.

С января по 27 мая 2025 года в Башкирии было зафиксировано 13 лесных пожаров на общей площади 27 га и 51 возгорание сухой растительности на общей площади около 71,55 га.

Майя Иванова