В Татарстане спрос на подработку растет почти втрое быстрее полной занятости

В Татарстане за последние четыре года количество вакансий с проектной и частичной занятостью выросло на 67%, тогда как число предложений с полной занятостью увеличилось только на 24%. Об этом сообщила пресс-служба hh.ru.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Наиболее заметный рост интереса к проектной и частичной занятости среди соискателей зафиксирован в добыче сырья (+149%), сельском хозяйстве (+134%) и среди рабочего персонала (+129%).

Работодатели активнее всего наращивают число таких вакансий в розничной торговле — рост составил 306% за четыре года. Также высокий прирост отмечен в сфере менеджмента (+229%) и закупок (+169%).

Среди профессий по приросту соискателей, готовых к гибкой и частичной занятости, стали машинисты, операторы производственных линий, контролеры ОТК и операторы станков с ЧПУ.

Анна Кайдалова