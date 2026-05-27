В Оренбуржье проводят проверку по факту получения электротравмы малолетним ребенком

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства травмирования ребенка в Бузулуке. В дежурную часть поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации годовалого ребенка с диагнозом «воздействие электрического тока». Об этом сообщает полиция Оренбургской области.

По информации ведомства, во время кормления ребенка, который находился на коленях матери, произошло замыкание электрического шнура настольной лампы, включенной в сеть. Провод заискрился и оборвался. В результате электрический разряд задел область затылка ребенка. Жительница Бузулука незамедлительно доставила сына в приемное отделение больницы.

В ведомстве уточняют со ссылкой на данные медиков, что состояние пациента удовлетворительное, угрозы его жизни и здоровью нет.

Руфия Кутляева