«Гранд-строй» приобрел участок под КРТ в Иркутске за 54 млн рублей

Строительная компания «Гранд-строй» (входит в ООО «Грандстройдевелопмент») победила на аукционе за право заключить договор о комплексном развитии жилой территории (КРТ) площадью более 6,94 га в границах улиц Береговая и Гончарная в Куйбышевском районе Иркутска. Соответствующие сведения опубликованы на сайте «ГИС Торги». Начальная стоимость лота составляла 16,4 млн руб., девелопер предложил за участок 54,2 млн руб. Всего на участие в аукционе поступило четыре заявки.

Общий объем предусмотренного договором о КРТ финансирования составит 1 млрд руб. Застройщику предстоит не позднее 31 декабря 2031 года построить жилье, объекты коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры. Также до 31 декабря 2027 года ему необходимо расселить за свой счет многоквартирный дом по ул. Гончарная, д. 10-б.

В 2023 году «Грандстройдевелопмент» выиграла аукцион за право комплексного развития территории (КРТ) в центре Иркутска со строительством более 90 тыс. кв. м жилья. Застройщик предложил за право заключения договора КРТ 362 млн руб. при начальной цене — 56,6 млн руб.

ООО СЗ «Гранд-строй» зарегистрировано в Иркутске в 2005 году в сфере строительства жилых и нежилых зданий. По данным Rusprofile, в 2025 году у компании зафиксирована нулевая выручка (в 2024 году — 326 млн руб.), прибыль составила 274 тыс. руб. (годом ранее — 195 млн руб.).

Лолита Белова