Azur Air оштрафовали за нарушение прав пассажиров в Красноярске

Авиакомпанию Azur Air оштрафовали на 30 тыс. руб. за оказание услуг с нарушением требований, совершенное повторно (ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ). Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, в феврале этого года в аэропорту Красноярска более чем на 46 часов был задержан рейс на таиландский остров Пхукет. Пассажиры вовремя не получили прохладительные напитки и горячее питание, а также возможность размещения в гостинице.

В феврале 2026 года рейс Azur Air из Красноярска на вьетнамский остров Фукуок был задержан из-за проблем с обслуживанием самолета в мороз.

