Главе предприятия Уралвагонзавода в 40-х Юрию Максареву установили памятник

Возглавлявшему Уральский танковый завод №183 на Уралвагонзаводе (Нижний Тагил) в 1940-х годах Юрию Максареву установили памятник в Москве у здания Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента), сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех». Автором памятника стал народный художник РФ Андрей Ковальчук.

В церемонии открытия приняли участие помощник президента России Владимир Мединский, генеральный директор Уралвагонзавода Александр Потапов, руководитель Роспатента Юрий Зубов, а также представители Российского военно-исторического общества, Евразийского патентного ведомства, Народного фронта и Министерства обороны РФ.

Юрий Максарев родился 28 июля 1903 года в Порт-Артуре. Он возглавлял Харьковский паровозостроительный завод №183, который после начала Великой Отечественной войны был эвакуирован на Урал и объединен с Уралвагонзаводом. В октябре 1941 года Юрий Максарев внедрил первое в мире поточно-конвейерное производство для сборки танков Т-34 — это позволило отправлять на фронт по 25 танков в сутки. В военные годы директором также были заложены основы тагильской школы танкостроения — простота и надежность конструкций, взаимозаменяемость узлов и деталей машин и ремонтопригодность танков в полевых условиях.

Кроме того, Юрий Максарев считается основоположником отечественной системы интеллектуальной собственности. В 1961-1978 годах он возглавлял Государственный комитет СССР по делам изобретений и открытий — предшественник Роспатента. При нем были разработаны и приняты законодательные документы, обеспечивающие правовую охрану открытий, изобретений и прочих разработок.

