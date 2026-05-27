Жителя Сургута задержали из-за краж на 860 тыс. в магазинах косметики и техники

В Нефтеюганске сотрудники полиции задержали 29-летнего жителя Сургута, подозреваемого в серии краж из сетевых магазинов цифровой техники и косметики на 860 тыс., сообщили в полиции Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

В ходе расследования установлено, что югорчанин приходил в магазины, брал понравившиеся товары и уходил из торгового зала, минуя кассу. Таким образом он похитил два дорогих фена, три ноутбука, два смартфона, а также другую технику и парфюмерию. После этого он их продал, а вырученные от продажи деньги потратил на личные нужды.

Задержанный дал признательные показания. По факту совершения восьми эпизодов кражи дознавателем ОМВД России по Нефтеюганску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

