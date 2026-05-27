К ПМЭФ запустят экспресс-автобус до «Экспофорума»

На время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 1 по 6 июня, в городе будет усилена работа общественного транспорта. Как сообщили в комитете по транспорту, для гостей и жителей Санкт-Петербурга запустят специальный маршрут №400Э. Он свяжет станцию метро «Московская» с КВЦ «Экспофорум».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На пути следования предусмотрено всего три остановки: «Площадь Победы», «Внуковская улица» и «ж/д платформа Аэропорт». В часы пик автобусы будут ходить с интервалом 15 минут.

Помимо этого, до выставочного центра можно будет доехать на маршрутах №187, 232 и 299. Таким образом, связь с метро «Московская» и «Звездная» обеспечат 48 автобусов.

Власти добавили, что на конечных станциях предусмотрен резерв подвижного состава. Пассажиропоток будут мониторить для оперативного усиления маршрутов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) пройдет с 3 по 6 июня 2026 года в Санкт-Петербурге на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема форума в этом году — «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему».

Карина Дроздецкая