Гендиректору «ЛУКОЙЛ-Перми» и руководителю «ПермьКонцерта» присвоены звания почетных граждан Перми

Гордума Перми присвоила звание «Почетный гражданин города Перми» гендиректору ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Олегу Третьякову и директору муниципального автономного учреждения культуры «ПермьКонцерт» Ирине Кулевой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Господину Третьякову почетное звание присвоено за выдающиеся заслуги по совершенствованию топливно-энергетического комплекса, активную благотворительную деятельность и значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Перми.

Госпожа Кулева удостоена этого почетного звания за значительный личный вклад в воспитание подрастающего поколения, популяризацию народного творчества и сохранение народных традиций, развитие культуры и искусства в Перми.