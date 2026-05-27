Хранилище отходов иркутского «Востока» ликвидируют по нацпроекту

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области заключило госконтракт на разработку проекта ликвидации заброшенного хранилища гальванических отходов, которые остались от хозяйственной деятельности бывшего производственного объединения «Восток». Площадь загрязненного участка составляет 700 кв. м, сообщила пресс-служба правительства региона.

Объект находится на левом берегу реки Каи в Иркутске, где ранее располагалось радиоэлектронное производство. Завершить работы по разработке соответствующего проекта необходимо до июня 2027 года. Их выполнит ООО «Созвездие» (Воронеж). Контракт с компанией подписан за 18,3 млн руб., указывается на портале госзакупок. Подрядчику предстоит разработать проект ликвидации трех объектов.

Производственное объединение «Восток» было запущено в 1945 году. Предприятие входило в состав Иркутского завода радиоприемников и занималось, в первую очередь, производством радиоэлектроники для оборонного комплекса и бытовой техники. Ликвидация объединения произошла в апреле 2005 года.

