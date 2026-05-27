Главы регионов УрФО поздравили мусульман с праздником Курбан-байрам

Губернаторы регионов Уральского федерального округа (УрФО) поздравили мусульман с праздником Курбан-байрам. Поздравления размещены в официальных каналах Max властей регионов.

Глава Свердловской области Денис Паслер отметил, что мусульманская община Среднего Урала вносит весомый вклад в сохранение межнационального мира и гражданского согласия. Он пожелал мусульманам крепкого здоровья, радости и благополучия. «Пусть Курбан-байрам станет источником духовной силы и добрых помыслов»,— сказал губернатор.

Александр Моор, губернатор Тюменской области, подчеркнул, что Курбан-байрам способствует укреплению мира и взаимопонимания между представителями разных национальностей. «Этот праздник напоминает нам о важных духовных ценностях и объединяет людей в стремлении помочь и поддержать друг друга. С праздником! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья»,— поздравил господин Моор.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук сообщил, что принципы уважения к предкам, помощи ближним, бережного отношения к своим корням и традициям ярко отражены в празднике. «Он символизирует веру, жертвенность, милосердие и единство. Поздравляю мусульман Югры с этим важным днем! Счастья, здоровья, добра и благополучия вам и вашим семьям!»,— говорится в сообщении главы округа.

Ирина Пичурина