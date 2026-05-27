Поголовье КРС в Красноярском крае вновь сократилось по итогам 2025 года

Поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Красноярском крае в 2025 году сократилось до 267,6 тыс. единиц. Данные приведены в сообщении Красноярскстата.

По итогам 2024 года этот показатель был равен 269,1 тыс. Сокращение численности КРС в регионе, согласно подсчетам ведомства, происходит восьмой год подряд. С 2017 года оно уменьшилось более чем на 100 тыс. единиц.

Поголовье свиней в Красноярском крае также сократилось с 450,7 тыс. голов в 2024 году до 401,9 тыс. в 2025-м. Число овец и коз в хозяйствах всех категорий, напротив, выросло — с 37,8 тыс. до 40,5 тыс. Впрочем, еще в 2020 году оно составляло 73,6 тыс. единиц.

