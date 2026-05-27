Пермский производитель бурового оборудования закончил год с убытками

Пермское ООО «ВНИИБТ— Буровой инструмент» опубликовало бухгалтерскую отчетность за прошлый год. Так, в 2025 году, по данным Audit-it, организация получила выручку в сумме 3,2 млрд руб., что на 11,1% ниже показателя предыдущего года. Результатом работы общества за год стал чистый убыток 266 млн руб. Годом ранее компания демонстрировала прибыль в размере 763 млн руб. При этом совокупные активы организации по итогам года составили 18,8 млрд руб. Это на 668 млн руб. больше, чем годом ранее.

ООО «ВНИИБТ — Буровой инструмент» образовано на базе Пермского филиала Всесоюзного научно-исследовательского института буровой техники, основанного в 1963 году. Сегодня предприятие входит в группу компаний «Интегра» и является одним из ее основных производственных подразделений. «ВНИИБТ — Буровой инструмент» имеет три производственные площадки: в Перми, поселке Павловском Пермского края, а также в городе Котово Волгоградской области. На них производится широкая номенклатура бурового и нефтепромыслового оборудования.