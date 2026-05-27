В Екатеринбурге потушили пожар в пятиэтажном доме

26 мая в Екатеринбурге на улице Надеждинской произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, сообщили в МЧС Свердловской области. В результате возгорания в квартире на пятом этаже повреждены отделка и имущество на площади 60 кв. м.

Сообщение о пожаре поступило в 16:54. До прибытия пожарных 50 жильцов, включая одного ребенка, самостоятельно покинули здание по лестницам. Спасатели с помощью дыхательных аппаратов спасли шестерых человек, среди которых также был ребенок. Пострадавших в ходе инцидента не зафиксировано.

Для ликвидации возгорания привлекли 47 сотрудников и 17 единиц техники, в том числе трех человек добровольной пожарной команды «РМК Поиск» с одной машиной. Огонь удалось локализовать в 17:42, открытое горение ликвидировали в 17:45, а проливка и разборка сгоревших конструкций завершились в 19:21.

Ирина Пичурина