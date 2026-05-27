Поправки в бюджет Новосибирска сократили его расходы и дефицит

Горсовет внес поправки в бюджет Новосибирска на 2026 год. Сессия муниципального парламента, единогласно принявшая соответствующее решение, проходит 27 мая.

«В рамках реализации плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов на 2026 год в связи с необходимостью соблюдения ограничений по соотношению уровня муниципального рыночного долга и собственных доходов предлагается уменьшить расходы бюджета города на 1,29 млрд руб. В том числе на 230 млн руб. за счет уменьшения собственных доходов и на 1,06 млрд руб. за счет снижения дефицита бюджета города, обеспеченного рыночными заимствованиями»,— сообщил, представляя проект решения, начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Александр Веселков.

В результате корректировки доходы новосибирского бюджета составят 108,41 млрд руб., расходы — 108,46 млрд руб., дефицит — около 53,5 млн руб. В первоначальном варианте городской бюджет был принят в декабре 2025 года. Тогда доходы были утверждены в объеме 108,61 млрд руб., расходы — 109,7 млрд руб., а дефицит составил 1,09 млрд руб.

