Волгоградская облдума может ввести штрафы за грязные колеса
Волгоградская областная дума на заседании 28 мая рассмотрит законопроект, устанавливающий административные штрафы за нарушение муниципальных правил проведения земляных работ. Документ предусматривает внесение новой статьи в региональный Кодекс об административной ответственности. Согласно АСОЗД, документ был зарегистрирован еще 13 мая.
Как следует из пояснительной записки, необходимость ужесточения мер связана с массовыми нарушениями при обустройстве мест проведения работ, срывами сроков и несвоевременным восстановлением благоустройства. В 2024–2025 годах в регионе зафиксирован 771 подобный факт. Инициаторы законопроекта отмечают, что это приводит к повреждению городской инфраструктуры и создает помехи для пешеходов.
Штрафы дифференцированы в зависимости от вида нарушения: за работы без разрешения или просрочку — от 4 до 5 тыс. руб. для граждан, от 40 до 50 тыс. — для должностных лиц и от 150 до 300 тыс. — для юрлиц. За складирование материалов вне участка — от 3 до 4 тыс., от 20 до 30 тыс. и от 100 до 150 тыс. руб. соответственно. За грязные колеса техники при выезде — от 3 до 5 тыс., от 30 до 50 тыс. и от 100 до 200 тыс. руб. (при автоматической фиксации — 3 тыс. и 100 тыс. руб.). За невосстановление благоустройства — от 3 до 5 тыс., от 30 до 50 тыс. и от 150 до 300 тыс. руб.
В случае принятия закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования. Дополнительных расходов областного бюджета не потребуется.