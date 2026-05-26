Бастрыкин заинтересовался разрушением дороги в пензенском селе Байка

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил разобраться с ситуацией в селе Байка Пензенской области, где жители годами не могут добиться нормальной дороги. Об этом сообщили в информцентре ведомства.

По данным СМИ, отметили в СК, асфальтовое покрытие разрушено полностью. Регулярный проезд грузовиков сельхозпредприятий лишь усугубляет ситуацию. Ремонт дороги не проводится.

СУ СКР по Пензенской области возбудило уголовное дело. Господин Бастрыкин потребовал от и.о. руководителя регионального следственного управления Ивана Свечникова доложить ходе расследования и о том, как обеспечиваются права жителей на качественную инфраструктуру.

