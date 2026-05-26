«Самозанятые доставляют много хлопот»

Предприниматели в Воронежской области активно пользуются нововведениями законодательства, позволяющими платить меньше налогов. К примеру, число применяющих режим автоматизированной упрощенной системы налогообложения выросло в регионе в 2026 году до 4,5 тыс. налогоплательщиков. В то же время местные власти заявляют о потерях бюджета от введения налога на самозанятых — до 18 млрд руб. На сессии форума Столля, посвященной общению УФНС с бизнесом, начальник отдела камерального контроля регионального УФНС Сергей Четвериков рассказал, к каким проблемам приводят данные налоговые режимы.

— Сегодня у многих налогоплательщиков возникает вопрос о возможности перехода на автоматизированную систему упрощенного налогообложения (автоУСН). Она пользуется повышенным спросом, потому что критерий по ней, который позволяет не уплачивать налог на добавленную стоимость и получать освобождение от него, достаточно низкий и составляет 60 млн руб. доходов предприятия.

В то же время у многих предпринимателей сложилось понимание, что, если это автоматизированная система налогообложения, достаточно зарегистрироваться в ней и забыть. И дальше, мол, пусть там налоговая сама считает. К сожалению, это далеко не так, и плательщик должен отслеживать всю ту разметку, которую осуществляет банк.

Банку нет особого интереса в идеальном порядке делать разметку ваших доходов и расходов. Есть случаи, когда банк включает в доходы выгодные ссуды плательщика, и если тот месяц проспал, не внес никакие поправки, значит, получит извещение об уплате с учетом этой суммы. Потом предприниматели все это возвратят, но они же начинают писать жалобы. Мол, банк такой-сякой. К банку и нужно обращаться — в налоговой автомат-робот стоит и работает с теми данными, которые ему передали.

Также есть такая интересная категория налогоплательщиков, как самозанятые, — имеется в виду налог на профессиональный доход. Сейчас говорят, что хотят отменить этот режим налогообложения. Пока этот режим действует, но сколько он продержится и в каком виде, сегодня сказать сложно. Если честно признаться, самозанятые доставляют достаточно много хлопот.

Виноваты в этом сами самозанятые, потому что, к примеру, ими массово применяется аннулирование чеков. А потом они сидят и говорят: «Да я ошибся». Ну как ошибся? Два миллиона набил, сто чеков получил. У нас есть один плательщик, который аннулировал 1400 чеков. Вот как так можно ошибиться? Это злой умысел, других вариантов тут нет, и это лишь один из факторов.

Второй фактор — самозанятых начали использовать работодатели в своих корыстных целях, чтобы минимизировать уплату налогов. Поэтому, если этот режим налогообложения и сохранится, то есть такая полная уверенность, что он изменится до неузнаваемости. Оставлять его в таком виде, в каком он есть сейчас, уже невозможно. Как говорят, хотели как лучше, а получили как всегда.

Подготовил Егор Якимов