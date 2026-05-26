Владельца ЧОП в Кузнецке заподозрили в мошенничестве на 1,7 млн

Пензенские следователи возбудили уголовные дела в отношении фактического владельца частной охранной организации по факту мошенничества в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Основанием послужили материалы регионального УФСБ, сообщили в СУ СКР по Пензенской области.

По версии следствия, в 2024–2025 годах ЧОП заключила контракты на охрану двух образовательных учреждений и больницы в Кузнецке и муниципальном районе. Подозреваемый знал, что организация не выполнит обязательства из-за недостатка квалифицированных сотрудников.

Руководителей учреждений ввели в заблуждение относительно качества услуг. Деньги за контракты поступали на счет ЧОПа, и, как полагает следствие, фактический собственник похитил более 1,7 млн руб. Расследование продолжается, устанавливаются все причастные лица.

Нина Шевченко