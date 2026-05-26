Более 1,5 тысячи жителей Новгородской области остаются без света после сильного ветра

В Новгородской области продолжаются перебои с электроснабжением после сильного ветра. По данным на 18:00 26 мая, без света остаются жители 122 населенных пунктов региона. Как сообщил заместитель губернатора Илья Крашенинников, отключения затронули 1573 человека.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Батецком, Демянском, Новгородском, Поддорском и Старорусском округах.

Для восстановления электроснабжения задействована 41 аварийная бригада. В работах участвуют 146 специалистов и 47 единиц техники.

Матвей Николаев