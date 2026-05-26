В Ульяновске состоялось открытие Международного кинофестиваля «От всей души»

Во вторник в Ульяновске состоялось торжественное открытие XVII Международного фестиваля кино- и телепрограмм для семейного просмотра «От всей души» имени Валентины Леонтьевой.

Фестиваль проводится в Ульяновске ежегодно. Первый кинофестиваль состоялся в 2008 году, через год после того как не стало легендарной телеведущей Валентины Леонтьевой, которая последние годы жизни (с 2004 года) проживала в Новоселках Мелекесского района Ульяновской области.

Кинофестиваль будет проходить с 26 по 30 мая. В этом году в его рамках зрителям покажут 55 фильмов, при этом, как сообщает региональное министерство искусства и культурной политики, в конкурсную программу вошли девять игровых и семь документальных лент. Зарубежная программа представлена картинами из пяти стран: Индии, Казахстана, Сербии, Киргизской Республики и Китая. 29 мая в Фестивальном доме пройдет вечер «Индия и Россия в единстве культур». Также в программе — драма киргизского режиссера Дастана Мадалбекова «Потанцуйте с мамой» и драма сербского режиссера Горана Радовановича «Лесной царь», удостоенная в 2025 году награды Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» за лучшую режиссуру.

В рамках программы «Новое документальное кино» покажут семь современных документальных фильмов о семейных ценностях.

Хедлайнером фестиваля стала заслуженная артистка России, актриса Московского драматического театра на Малой Бронной, участница космического полета (в рамках научно-просветительского проекта «Вызов»), солистка музыкальной группы «Мандрагора» Юлия Пересильд.

Вечером во вторник на сцене Дворца дружбы народов «Губернаторский» состоялось выступление Юлии Пересильд и группы «Мандрагора».

Андрей Васильев, Ульяновск