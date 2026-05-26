Женщина в толпе

В Музее андеграунда представили более 30 работ из мастерской художницы Татьяны Назаренко – экспозиции «Между личным и публичным: живопись Татьяны Назаренко». На масштабных полотнах изображены сцены городской жизни, сюрреалистичные образы и памятные фигуры из семейного альбома. С искусством одной из самых известных русских художниц познакомилась София Паникова.



В Музее андеграунда в мае открылась выставка «Между личным и публичным: живопись Татьяны Назаренко». Работы представительницы московской живописной школы, народной художницы РФ Татьяны Назаренко были представлены в Екатеринбурге впервые.

«Татьяна Назаренко на протяжении десятилетий завоевывала сердца зрителей и площадки международного уровня. Она была знакома с Дмитрием Пироговым, Эрнстом Неизвестным, Эриком Булатовым и была частью неофициальной культуры»,— рассказала директор Музея андеграунда Ольга Комлева-Коллонтай.

Советский и российский живописец, профессор, член Российской академии художеств Татьяна Назаренко родилась в Москве в 1944 году, где живет и работает и сейчас. Художница окончила Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова (1968) и Творческую мастерскую Академии художеств СССР (1968-1972). Сегодня ее работы представлены в собрании Третьяковской галереи, Государственного русского музея и в выставочных залах современного искусства по всему миру.

Выставка в Музее андеграунда разделена на две части: пространство первого этажа погружает в тему памяти, где сделан фокус на картинах из цикла «Фамильный альбом». Во время работы с собственной родословной Татьяна Назаренко восстанавливала утраченные семейные связи через снимки и письма.

На втором этаже зритель попадает уже во вторую часть выставки, где представлены сцены из городской жизни: праздничные гуляния, отдых на пляже и разговоры в компаниях. Автор уделяет особое внимание эмоциям на лицах и положению тела героев, превращая безликую толпу в собрание запоминающихся образов. Красной нитью через всю экспозицию проходит образ женщины как главной героини или самой заметной фигуры среди толпы: «Вечер у бассейна» (2008), «Дамская компания. Полет» (2017), «В кафе» (2025).

В экспозиции представлены не только холсты («Сон», «Далила и Самсон», «Циркачка», «Пляж»), но и часть фигур из масштабной инсталляции «Переход» (1995-1996). Эти объекты принесли художнице мировую известность. Всего в серии 120 фанерных работ, героями которых стали обитатели московских улиц середины 90-х годов. По словам Ольги Комлевой-Коллонтай, данная инсталляция позволила автору перейти от классического искусства к современному.

В рамках проекта Музей андеграунда подготовил летнюю публичную программу совместно с Департаментом искусствоведения, культурологии и дизайна УрФУ. На площадке можно будет посетить серию лекций про искусство художников-семидесятников. Дополнительно кураторы музея проведут авторские экскурсии, посвященные женщинам в искусстве.

Выставка будет работать до 2 августа.

София Паникова