На участке КАД у Шафировского проспекта почти на месяц ограничат движение

На участке внешнего кольца КАД в районе Шафировского проспекта в Санкт-Петербурге почти на месяц введут ограничения движения. Причиной станут ремонтные работы на мосту через реку Охту.

На КАДе у Шафировского проспекта будут перекрывать две полосы до июля

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ На КАДе у Шафировского проспекта будут перекрывать две полосы до июля

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», работы стартуют 8 июня на 38-м километре кольцевой автодороги. Специалисты займутся заменой деформационного шва на мостовом сооружении.

С 8 по 21 июня для движения закроют первую и вторую полосы. Затем с 22 июня по 4 июля ограничения затронут третью и четвертую полосы.

На оставшихся открытыми полосах скорость движения будет ограничена до 50 км/ч.

Матвей Николаев