Суд отправил в колонию подростков за поджог на Калининградской железной дороге

Суд признал виновными трех несовершеннолетних жителей Калининградской области по делу о теракте на объектах железнодорожной инфраструктуры. Подросткам назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от 3,5 до 8 лет с отбыванием в воспитательной и исправительной колонии общего режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Калининградской области трех несовершеннолетних осудили за совершение теракта

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Калининградской области трех несовершеннолетних осудили за совершение теракта

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре. По данным ведомства, летом 2025 года подростки вступили в сговор с неизвестным куратором через мессенджер для совершения поджогов на Калининградской железной дороге.

Следствие установило, что по указанию организатора они подготовили канистры с бензином и подожгли четыре объекта электрооборудования транспортной инфраструктуры. В результате ущерб РЖД превысил 100 тысяч рублей.

Матвей Николаев