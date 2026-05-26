Суд отправил в колонию подростков за поджог на Калининградской железной дороге
Суд признал виновными трех несовершеннолетних жителей Калининградской области по делу о теракте на объектах железнодорожной инфраструктуры. Подросткам назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от 3,5 до 8 лет с отбыванием в воспитательной и исправительной колонии общего режима.
Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре. По данным ведомства, летом 2025 года подростки вступили в сговор с неизвестным куратором через мессенджер для совершения поджогов на Калининградской железной дороге.
Следствие установило, что по указанию организатора они подготовили канистры с бензином и подожгли четыре объекта электрооборудования транспортной инфраструктуры. В результате ущерб РЖД превысил 100 тысяч рублей.