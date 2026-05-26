Собрание ставят на якорь

Корпоративный спор между акционерами пермского порта вышел на новый этап. Миноритарий Дмитрий Лепешкин требует в суде признать незаконным решение совета директоров (СД) общества о проведении годового собрания акционеров за 2024 год. Господин Лепешкин считает, что совет нарушил решение суда, обязавшего его провести собрание со строго определенной повесткой. В частности, СД изменил состав кандидатов в свой новый состав и предложил избрать нового гендиректора АО «Порт Пермь». Вместо Анри Ризаева им может стать Александр Ширяев. Эксперты считают, что при определенном развитии событий иск имеет шансы на успех.



В минувший понедельник Арбитражный суд Пермского края ввел обеспечительные меры в рамках иска миноритарного акционера АО «Порт Пермь» Дмитрия Лепешкина к обществу. Компании запрещено проводить годовое общее собрание акционеров (ГОСА) по вопросам, связанным с избранием руководителя и нового совета директоров. Как следует из материалов дела, господин Лепешкин обжалует решение совета директоров АО от 16 апреля текущего года о проведении ГОСА. Согласно решению органа управления предприятием, в ходе собрания акционерам предложено выбрать, в том числе, новый совет директоров и нового руководителя до рассмотрения спора по существу.

АО «Порт Пермь» занимается добычей и реализацией нерудных строительных материалов, а также грузовыми перевозками. Производственная деятельность сосредоточена в терминале в микрорайоне Заостровка. В 2022 году ФАС добилась передачи контрольного пакета акций общества (79,6%) в собственность государства. Сейчас им управляет Рос­имущество. По итогам прошлого года АО отчиталось о доходах свыше 499,8 млн руб., чистая прибыль составила чуть больше 20,3 млн руб. Общество включено в план приватизации.

Требования Дмитрия Лепешкина тесно связаны с двумя другими судебными спорами. В прошлом году суд отказал ему в удовлетворении требований о признании незаконным решения совета директоров, утвердившего повестку для собрания акционеров. Как указывал господин Лепешкин, в новый СД планировалось включить лиц, близких к бывшему совладельцу порта Чарльзу Батлеру. В марте этого года он был заочно осужден к семи годам лишения свободы за организацию растраты имущества предприятия с использованием служебного положения. В удовлетворении требований было отказано, суд решил, что представляющие мажоритарного акционера члены совета могут выдвигать в совет любые кандидатуры. В начале текущего года суд удовлетворил уже требования Росимущества к АО «Порт Пермь» об обязании общества провести ГОСА еще за 2024 год. Обязанности по организации мероприятия были возложены на столичное АО «Дирекция международных фотовыставок».

В своем новом заявлении господин Лепешкин указал, что апрельское заседание СД прошло с нарушениями, поскольку не имело кворума. Кроме того, суд по итогам спора АО с Росимуществом обязал провести собрание «совершенно с конкретной повесткой дня и определенными кандидатурами в органы управления обществом». При этом оспариваемым решением были предложены другие кандидаты в СД, а также на должность директора АО «Порт Пермь». По данным «Ъ-Прикамье», руководителем общества совет директоров предлагает назначить Александра Ширяева. По их мнению, он должен сменить бывшего сотрудника прокуратуры Анри Ризаева, который возглавляет компанию с 2023 года. Господин Лепешкин считает, что изменение состава кандидатов нарушает решение суда 2025 года. Что касается господина Ширяева, он, по данным источников, ранее якобы работал в структурах «Камводпути», а на данный момент не числится руководителем каких-либо организаций.

Управляющий партнер юридической компании «Процесс» Наталья Карташова полагает, что суд, частично удовлетворив ходатайство о принятии обеспечительных мер и запретив проведение собрания, «по сути, уже признал, что доводы истца не являются беспочвенными». В то же время она отмечает, что для истца существует определенный правовой риск прекращения производства по делу или отказа в удовлетворении иска. «Это произойдет, если будет исполнено предыдущее судебное решение (об обязании АО «Порт Пермь» провести ГОСА с установленной повесткой.— «Ъ-Прикамье») и собрание все же состоится»,— считает юрист. В противном случае иск гос­подина Лепешкина, по мнению эксперта, «имеет высокие шансы на успех».

Дмитрий Астахов