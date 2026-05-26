Сергей Кравцов назвал Псковскую область одним из лидеров в сфере образования

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что Псковская область входит в число лидеров по развитию системы образования. Такое заявление он сделал во время рабочей поездки в регион, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам министра, в регионе активно модернизируется образовательная инфраструктура. Псковская область участвует в президентской программе капитального ремонта школ, детских садов и колледжей, а также занимается строительством новых образовательных учреждений.

Господин Кравцов также отметил работу региона по поддержке семей, включая семьи участников специальной военной операции, и созданию условий для развития детей. Кроме того, он напомнил о начале детской оздоровительной кампании.

Матвей Николаев