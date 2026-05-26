В Астрахани шторм повалил дерево на маршрутку

В Астрахани резко ухудшились погодные условия. Местами наблюдался шквалистый ветер с дождем. В администрации города попросили горожан соблюдать максимальную осторожность.

Фото: Марина Окорокова

Астраханцам посоветовали держаться подальше от баннеров, деревьев, строек и ЛЭП. Тех, кто находится дома, призвали закрыть окна, убрать с незастекленных балконов вещи.

Ранее в МЧС по региону сообщали о прогнозируемой грозе и ветре 20–27 м/с до конца сегодняшнего дня.

Известно, что в микрорайоне имени XX лет Октября дерево упало на проезжавшую под ним маршрутную «Газель Некст». Как сообщает «Арбуз», общественный транспорт следовал по маршруту № 58. По информации регионального УМВД, обошлось без пострадавших.

Помимо этого, СМИ сообщили о попавшем в шторм речном трамвайчике «Москва-169», следовавшем в Астрахань из Яманцуга. Судну пришлось причалить к Городскому острову, чтобы избежать шторма и обезопасить пассажиров.

