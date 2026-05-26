ВВЭР в моде: на международном фестивале в Воронеже представили коллекцию одежды, вдохновленную Нововоронежской АЭС

В Воронеже в «Центре Галереи Чижова» состоялся 21-й международный фестиваль моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль». Модельеры из 25 регионов России представили 71 коллекцию одежды, в которых передали образ и красоту своего края, соединив национальные традиции и современную моду.

Дизайнер из Нововоронежа Наталья Рогова разработала шесть нарядов, которые переосмысляют инженерные технологии и ключевые элементы Нововоронежской АЭС. Девушки предстали на сцене в образах двух градирен, турбины, реактора, контейнмента энергоблоков, а также прославившегося на всю Россию популярного арт-объекта Нововоронежа — Аленки. Манекенщицами выступили сотрудницы Нововоронежской АЭС, для которых выход на сцену стал дебютным. Дефиле участниц дополнил музыкальный трек о технологиях НВАЭС, созданный начинающими видеографами Центра креативных индустрий «Матрешка» г. Воронежа.

«Я живу в маленьком городе, сердце которого – АЭС, это энергия, а энергия – это все. Моя коллекция называется «Инспирация». В медицине это означает вдох, в творчестве – вдохновение, озарение. Это про любовь, про жизнь», - рассказала модельер Наталья Рогова.

«Событийный туризм — один из драйверов привлечения гостей в наш регион. Все больше людей узнают о Воронежской области и стремятся сюда за творческим вдохновением. Атомная эстетика прекрасна во многих проявлениях. Радостно, что модельеры нашли ей применение в моде, и это еще одна возможность для развития промышленного туризма», - отметила заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма Светлана Степанцова.

Коллекция создана в юбилейный год десятилетия с момента пуска энергоблока №6 НВАЭС, первого в мире энергоблока поколения «3+». Проект ВВЭР-1200 — флагманский продукт госкорпорации «Росатом», безопасность и экологичность которого доказана временем. Сегодня такие энергоблоки Росатом строит по всему миру. Технологии ВВЭР задают тренд не только в мировой атомной энергетике, но и становятся источником вдохновения модельеров.

«Мода сейчас идет во все сферы нашей жизни, особенно в производство. Большие предприятия выступают в коллаборации с талантливыми людьми, которые через свое творчество показывают высокие технологии, достижения, переосмысляют бренд. Это тренд, который сейчас рождается, это работа вдолгую», - поделилась член Национальной академии индустрии моды Татьяна Сулимина.

Нововоронежский автор Наталья Рогова в номинации «DU LUXE» заняла 2-е место, а также получила сертификат на создание эксклюзивной коллекции из мембранной ткани. Нововоронежская АЭС отмечена дипломом 1-й степени за креативный подход в продвижении промышленных технологий «Мода и атом: энергия вдохновения».

В завершение фестиваля «Губернский стиль» эксперты уже сами приехали в Нововоронеж, чтобы посмотреть на технологии воочию, познакомиться с городом атомщиков и его достопримечательностями.