Специалисты «Продимекс» из Воронежской области получили награды за профессиональную деятельность

Работа в агропромышленном комплексе требует не только профессиональных знаний, но и глубокой личной ответственности за результат. Именно поэтому специалисты ГК «Продимекс», которые получают награды за свой труд, достойны внимания и уважения коллег.

В начале мая состоялось совещание у заместителя губернатора Воронежской области Алексея Сапронова, на котором обсуждались вопросы развития социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуры Россошанского муниципального района, на территории которого успешно работают агропредприятия ГК «Продимекс».

На встрече прошло также награждение лучших работников агрокомплекса Благодарностями Министерства сельского хозяйства РФ за добросовестный труд в отрасли. Этой высокой награды были удостоены несколько сотрудников УК «Продимекс Агро», входящей в ГК «Продимекс». Среди них генеральный директор Алексей Угаров, заместители генерального директора по правовым вопросам Денис Белов и по финансам Денис Хорохордин, а также руководитель департамента управления персоналом Марина Соколова.

Также в конце апреля экспертами МГУ имени М.В. Ломоносова и Российской Академии Наук проведены выездные полевые исследования на территории нескольких агропредприятий ГК «Продимекс» в Краснодарском и Ставропольском краях.

Эксперты в сопровождении главных агрономов хозяйств «Продимекс» провели оценку природоохранных функций и природоохранного потенциала естественных экосистем, примыкающих к полям хозяйств, а также в их ближайшем окружении.

Целью исследования является разработка программ и планов действий по охране биологического разнообразия в условиях интенсивно используемых агроландшафтов. Итогом исследования станет формирование эффективных регионально-ориентированных мероприятий по сохранению ключевых и охраняемых видов растений и животных, ценных и уязвимых экосистем в зоне ответственности агропредприятий.

Это первый опыт взаимодействия компании «Продимекс» и ученых в вопросах оценки сохранения биоразнообразия. Уже осенью этого года подобные исследования запланированы в хозяйствах Группы компаний в Воронежской и Курской областях. А результаты нынешнего исследования и дальнейшие рекомендации хозяйства получат в ближайшие месяцы.