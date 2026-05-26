В мэрии Саратова сокращают штат

В администрации Саратова утвердили сокращение штата и оптимизацию расходов бюджета. Об этом сообщила руководитель аппарата мэрии Карина Щербакова на заседании профильного комитета, пишет «ОМ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В мэрии Саратова утвердили сокращение штата и объединение должностей заместителей

Фото: администрация Саратова

В администрации планируют объединить должности заместителя главы по экономике и председателя комитета по экономике и инвестициям. На новый пост назначен Александр Борзов. Аналогичное решение принято для сферы правового обеспечения: функции заместителя главы по правовым вопросам и председателя соответствующего комитета объединит Светлана Нестеренко.

Изменения коснутся и строительной отрасли. Должности заместителя главы по строительству и председателя комитета по строительству и инженерной защите объединит Эдуард Нарыжный. Все три кандидатуры были согласованы депутатами комитета.

Кроме этого, в мэрии утвердили новых заместителей главы. Константин Сергеев займется социальной сферой, а Артем Прохоров — вопросами благоустройства и транспорта.

Все предложенные изменения депутаты одобрили. Их рассмотрят на ближайшем заседании городской думы.

Марина Окорокова