В мэрии Саратова сокращают штат

В администрации Саратова утвердили сокращение штата и оптимизацию расходов бюджета. Об этом сообщила руководитель аппарата мэрии Карина Щербакова на заседании профильного комитета, пишет «ОМ».
В мэрии Саратова утвердили сокращение штата и объединение должностей заместителей
В администрации планируют объединить должности заместителя главы по экономике и председателя комитета по экономике и инвестициям. На новый пост назначен Александр Борзов. Аналогичное решение принято для сферы правового обеспечения: функции заместителя главы по правовым вопросам и председателя соответствующего комитета объединит Светлана Нестеренко.
Изменения коснутся и строительной отрасли. Должности заместителя главы по строительству и председателя комитета по строительству и инженерной защите объединит Эдуард Нарыжный. Все три кандидатуры были согласованы депутатами комитета.
Кроме этого, в мэрии утвердили новых заместителей главы. Константин Сергеев займется социальной сферой, а Артем Прохоров — вопросами благоустройства и транспорта.
Все предложенные изменения депутаты одобрили. Их рассмотрят на ближайшем заседании городской думы.