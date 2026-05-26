В Финском заливе провели учения по борьбе с диверсиями и терроризмом
В Финском заливе 20–21 мая состоялись антитеррористические учения «Лагуна-2026». Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
В тренировках приняли участие представители силовых и правоохранительных органов, а также специальных служб региона. Основной задачей стала отработка взаимодействия структур при пресечении диверсионно-террористического акта на борту иностранного судна.
По итогам учений отмечена готовность оперативного штаба и задействованных сил к выполнению задач по противодействию преступлениям террористической направленности.
Отмечается, что проведение мероприятий не повлияло на режим судоходства в Финском заливе.