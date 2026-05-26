В Финском заливе провели учения по борьбе с диверсиями и терроризмом

В Финском заливе 20–21 мая состоялись антитеррористические учения «Лагуна-2026». Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Финском заливе прошли антитеррористические учения

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Финском заливе прошли антитеррористические учения

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В тренировках приняли участие представители силовых и правоохранительных органов, а также специальных служб региона. Основной задачей стала отработка взаимодействия структур при пресечении диверсионно-террористического акта на борту иностранного судна.

По итогам учений отмечена готовность оперативного штаба и задействованных сил к выполнению задач по противодействию преступлениям террористической направленности.

Отмечается, что проведение мероприятий не повлияло на режим судоходства в Финском заливе.

Матвей Николаев