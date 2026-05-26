«Маринс Групп» по настоянию губернатора понизит этажность нижегородского офиса

Расположенное на площади Народного единства в Нижнем Новгороде здание бывшего Горьковского дома моделей (Рождественская улица, 13) потеряет верхний стеклянный этаж и преобразится внешне. В этом здании расположен нижегородский офис холдинга «Маринс Групп». Как рассказал председатель совета директоров компании Альберт Саркисян, к внешнему виду и высотности здания замечания высказывал сначала предыдущий губернатор Валерий Шанцев, а около полутора лет назад понизить этажность в историческом центре настоятельно попросил Глеб Никитин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Нам было сказано, что здание не нравится архитектурному сообществу, оно не соответствует окружающей застройке и является градостроительной ошибкой. В ходе переговоров с органами власти мы нашли компромисс и намерены реконструировать бывший Дом моделей. Высота здания будет понижена на 4,5 м. Также будет заметно изменена его фасадная часть. Сделаем это строение более классическим, проект нам разработал архитектор Александр Дехтяр», – пояснил Альберт Саркисян.

По его словам, на реконструкцию объекта может уйти около полугода, внутренние отделочные работы займут больше времени. Сотрудникам офиса «Маринс Групп» придется переехать в другое место. В областном правительстве пока не комментируют переговоры о частичном демонтаже здания.

Иван Сергеев