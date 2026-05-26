Депутата от «Яблока» в Карелии оштрафовали по статье о демонстрации экстремистской символики

Петрозаводский городской суд назначил депутату и руководителю фракции партии «Яблоко» Дмитрию Рыбакову штраф в размере 1 тысячи рублей по статье о демонстрации экстремистской символики. Об этом сообщила в своем Telegram-канале депутат Законодательного собрания Карелии Эмилия Слабунова.

В Карелии депутата "Яблока" оштрафовали за демонстрацию экстремистской символики

Фото: пресс-служба партии «Яблоко»

О задержании господина Рыбакова стало известно вечером 25 мая. В пресс-службе партии тогда сообщили, что в отношении политика составлен административный протокол по статье 20.3 КоАП РФ, однако причины возбуждения дела не уточнялись.

По словам госпожи Слабуновой, основанием для штрафа стали три публикации 2020 года, которые на данный момент отсутствуют на странице депутата. Решение вынесла судья Петрозаводского городского суда Наталия Деготь.

Также Эмилия Слабунова заявила, что вынесенное постановление не позволит Дмитрию Рыбакову участвовать в выборах. Защита намерена обжаловать решение суда.

Ранее аналогичный штраф по статье о демонстрации экстремистской символики был назначен самой Эмилии Слабуновой. Поводом тогда стал пост в ее Telegram-канале, скриншот которого представили в суде.

Матвей Николаев