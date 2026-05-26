ГАЗ намерен создать семейство автомобилей с безрамным кузовом

Горьковский автозавод (ГАЗ, Нижний Новгород) планирует создать семейство автомобилей с безрамной конструкцией кузова на основе новой универсальной платформы. Эту платформу предприятие показало на выставке Comvex-2026 в Москве.

На базе новой платформы планируется выпускать цельнометаллические фургоны и микроавтобусы с различными вариантами колесной базы, длины кузова и высоты крыши. Также на этой платформе можно создать маршрутное такси.

Возможности платформы позволяют строить на ее базе автомобили с бензиновыми, дизельными, газовыми, водородными, электрическими и гибридными двигателями. Конструкция платформы позволяет создавать машины с полным, передним или задним приводом, механической или автоматической коробкой передач и правым рулем.

Андрей Репин