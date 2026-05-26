Ульяновский спортсмен завоевал бронзу на всероссийском турнире по длинным метаниям

Спортсмен спортивно-адаптивной школы Ульяновска, ветеран СВО Раиль Юсупов завоевал бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях по длинным метаниям (метание копья, диска, толкание ядра) среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Об этом во вторник сообщило минспорта региона.

Соревнования проходили с 17 по 21 мая в Чебоксарах и собрали более 300 сильнейших спортсменов со всей страны. «Эта бронзовая медаль — еще одно подтверждение того, что настойчивость и стремление к цели приводят к высоким достижениям»,— отмечают в министерстве.

Андрей Васильев, Ульяновск