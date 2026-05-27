Министерство финансов России

Создано 19 февраля 1992 года при разделении Министерства экономики и финансов. Является федеральным органом исполнительной власти, отвечающим за выработку госполитики в бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской и аудиторской сферах. Минфин также регулирует правила бухучета, контролирует производство, переработку и обращение драгоценных металлов и камней, формирование и инвестирование средств пенсионных накоплений, организацию и проведение лотерей и азартных игр. В ведении Минфина находятся выплаты внешнего и внутреннего долга РФ, регулирование таможенных платежей.

Под управлением министерства находится Фонд национального благосостояния. В структуру входят Федеральная налоговая служба, Федеральное казначейство, Федеральная таможенная служба, Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками, Федеральная пробирная палата, Росимущество. В федеральном бюджете РФ на 2026 год заложены доходы в размере 40,283 трлн руб., расходы — 44,069 трлн руб., дефицит — 3,786 трлн руб.