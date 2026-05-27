В Черноземье 28 мая ожидается небольшое похолодание, до +14°C

В четверг, 28 мая, жителей Черноземья ожидает пасмурная и ветреная погода. Возможны облачность с прояснениями и кратковременные дожди. Температура будет варьироваться от +7°C до +14°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +11°C, днем потеплеет до +14°C, вечером столбик термометра опустится до +12°C, ночью будет +7°C. Ветер до 6 м/с.

В Воронеже утром будет +11°C, днем температура поднимется до +12°C, вечером она составит +11°C, а ночью опустится до +8°C. Ветер до 5 м/с.

В Курске утром температура составит +10°C, днем повысится до +11°C, вечером будет +10°C, а ночью понизится до +7°C. Ветер до 6 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +10°C, днем — +13°C, вечером будет +11°C, а ночью опустится до +8°C. Ветер до 6 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +9°C, днем поднимется до +11°C, вечером будет +10°C, а ночью опустится до +6°C. Ветер до 5 м/с.

В Тамбове утром ожидается +11°C, днем — +13°C, вечером будет +11°C, ночью — +8°C. Ветер до 6 м/с.

Алина Морозова