Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поручила разобраться в ситуации с налоговыми отчислениями ПАО «Северсталь» и представить предложения по решению проблемы. Об этом сообщил в своих соцсетях сенатор от Вологодской области Роман Маслов.

Валентина Матвиенко поручила разобраться с налоговыми отчислениями «Северстали»

Сенатор отметил, что в 2025—2026 годах произошло значительное снижение поступлений доходов от налога на прибыль градообразующих предприятий в бюджеты субъектов страны. «Крупные компании, в том числе “Северсталь”, идут по пути возврата налоговых переплат за последние годы, что существенно сказывается на выполнении социальных обязательств», — написал он.

Только за февраль–апрель текущего года, по его словам, Вологодская область потеряла 3,3 млрд рублей налога на прибыль: фактически эти средства уже были потрачены — выделять их приходится из действующего бюджета, тем самым урезая финансирование текущих задач.

Господин Маслов сообщил, что в Совфед было направлено предложение о совместной проработке законодательной инициативы по введению минимального налога на прибыль от выручки в размере от 0,5 до 1%. Данная мера позволит всем регионам иметь стабильный и надежный источник дохода, считает он.

Также были изложены предложения по переносу подачи заявления по возврату налога на прибыль на 2028 год и уплате средств в областной бюджет согласно инвестиционному соглашению в минимальном размере для ПАО.

Ранее госпожа Матвиенко предложила главе «Северстали» Алексею Мордашову «что-то из офшоров подтянуть» в Россию, чтобы помочь Вологодчине, поступив «по закону о совести». В пресс-службе предприятия на призыв спикера Совфеда ответили, что у предпринимателя нет активов, которые находятся в офшорных зонах, а в дефиците областного бюджета, по мнению компании, виновата «непродуманная политика» администрации региона.

Андрей Кучеров