Дорога судебных побед

Свердловское ФКУ «Уралуправтодор» не смогло взыскать более 219 млн руб. с челябинской строительной компании «Форвард». Арбитражный суд отказался удовлетворять заявление, которое находилось в производстве с 2024 года. Сумма является штрафом, назначенным подрядчику в рамках контракта с «Уралуправтодором» на капитальный ремонт 276–302 км автодороги Р-242 Пермь—Екатеринбург. По данным сайта госзакупок, начисление связано с нарушением сроков исполнения работ. В этом году «Форвард» в рамках спора с ФКУ «Упрдор „Южный Урал“» взыскал с учреждения более 489 млн руб. Эксперты отмечают, что обычно суды встают на сторону заказчика, поэтому решение в пользу подрядчика — редкое явление.



Челябинская строительная компания «Форвард» избежала взыскания через суд более 219 млн руб. штрафа. Требования предъявило ФКУ «Уралуправтодор» (Екатеринбург). Арбитражный суд Свердловской области отказал в удовлетворении иска на заседании 19 мая. Информация об этом размещена в картотеке дел. В настоящий момент опубликована только резолютивная часть решения.

Заявление рассматривалось с декабря 2024 года. Согласно документам суда, штраф связан с работами по государственному контракту от 21 октября 2022 года. Подробностей того, что стало поводом для привлечения компании к административной ответственности, в определении суда нет.

На сайте госзакупок есть информация о контракте, заключенном между «Форвардом» и «Уралуправтодором», общей стоимостью более 3,6 млрд руб. Он подразумевает капитальный ремонт двух участков 276–301 километров автодороги Р-242 Пермь—Екатеринбург в Свердловской области. Челябинская компания смогла заключить контракт после победы в аукционе, став единственным участником с ценовым предложением в 3,7 млрд руб. Оно соответствует начальной стоимости работ.

По данным госзакупок, исполнение контракта было завершено в апреле 2026 года. На сайте также есть информация о назначенном штрафе в размере 219 млн руб. Причиной начисления стала «просрочка исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом». «Форвард» пока что не выплатил и части суммы.

«Ъ-Южный Урал» направил запросы в адрес строительной компании «Форвард» и ФКУ «Уралуправтодор» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент написания материала ответы не поступили.

ООО «Строительная компания „Форвард“» зарегистрировано в Челябинске в 2011 году. Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог и магистралей. По данным «СПАРК-Интерфакс», 49% доли компании принадлежит ООО «МКМ» (Екатеринбург), 51% — Илье Бормотову, который также является генеральным директором «Форварда». В 2025 году строительная организация получила выручку от продаж в размере более 15,9 млрд руб., чистую прибыль — 2,9 млн руб. Основными заказчиками по госконтрактам являются ФКУ «Упрдор „Южный Урал“» и ФКУ «Урал­управтодор». Так, по данным «СПАРК-Интерфакс», самое большое количество договоров с ними «Форвард» подписал в 2022 году — восемь контрактов на общую сумму более 24,2 млрд руб. В прошлом году среди заказчиков, помимо вышеупомянутых, появился «Мосавтодор».

У компании «Форвард» споры возникают не только со свердловским управлением федеральных автодорог. В конце января 2026 года Арбитражный суд Челябинской области разрешил дело, в котором истцом выступал уже сам подрядчик. Тогда первая инстанция удовлетворила требования «Форварда» о взыскании 489 млн руб. с ФКУ «Управление автомобильных дорог „Южный Урал“». В управлении ранее «Ъ-Южный Урал» комментировали, что подрядчик обратился в суд «в связи с увеличением стоимости работ по государственному контракту от 29 марта 2021 года» на выполнение капитального ремонта 151–202 км автодороги Р-254 «Иртыш». Управление автомобильных дорог подало жалобу на решение первой инстанции, однако апелляционный суд ее отклонил.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отмечает, что решение спора в пользу подрядчиков — редкость, поскольку обычно суды встают на сторону заказчиков.

«Причины достаточно просты. Во-первых, законодательство, регулирующее государственные и муниципальные закупки, все-таки в большей мере отражает интересы заказчика. Скажем, у подрядчика в случае нарушения условий контракта всегда есть риск попасть в реестр недобросовестных поставщиков. Для большинства это тождественно банкротству в силу того, что они теряют возможность участия в конкурентных процедурах на три года. У заказчика таких рисков нет. Во-вторых, нарушения условий контракта чаще допускаются именно подрядчиками, особенно в последние годы, когда значительная их часть нарушает условия по следующим причинам: удлинившиеся поставки товаров из других стран, введших в отношении РФ санкции, усложнения трансграничных банковских операций и непредсказуемость темпов удорожания товаров и услуг. Чаще всего нарушения выражаются в выходе за смету и сдвиге сроков. Суды наличие таких сложностей, безусловно, учитывают, но руководствуются в первую очередь нормами федерального законодательства и положениями договора»,— пояснил Илья Жарский.

По его словам, одним из ключевых доказательств нарушений является заключение экспертов, привлекаемых к делу. Несмотря на акты приемки выполненных работ и платежные документы, они могут прийти к выводу, что работы в действительности не выполнены, либо их качество и объем не соответствуют проекту.

Ольга Воробьева