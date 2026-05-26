Суд в Петербурге отказался возвращать актеру квартиру, проданную из-за мошенников

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляцию по делу актера Кирилла Ульянова, который пытался оспорить продажу своей квартиры, совершенную под влиянием мошенников. В итоге суд отказал в удовлетворении требований обеих сторон, и недвижимость осталась у покупательницы Эльбы Гергиевой.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. В инстанции уточнили, что также был рассмотрен встречный иск госпожи Гергиевой к Кириллу Ульянову, однако и он удовлетворен не был.

Ранее, в ноябре 2025 года, Петроградский районный суд встал на сторону актера. Тогда сделку купли-продажи квартиры на Петроградской стороне признали недействительной. Суд обязал покупательницу вернуть жилье, а господина Ульянова — возвратить полученные по сделке 19,5 млн рублей.

После рассмотрения апелляции это решение было отменено.

Матвей Николаев