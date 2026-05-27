Объемы экспорта сельхозпродукции из Башкирии превысили $100 млн

С начала года по середину мая из Башкирии на зарубежные рынки поставлено более 187 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции. По данным регионального министерства сельского хозяйства, за такой же период прошлого года объем вывоза товаров был меньше на треть и составлял 143,1 тыс. тонн.

Более 60% экспорта приходится на масложировую отрасль, 6,6% — на зернопродукты, более 20% — на товары пищевой и перерабатывающей промышленности.

В денежном выражении показатели увеличились более чем в два раза — с $51,2 млн до $111 млн. Главными импортерами продукции из Башкирии являются Индия, Узбекистан, Казахстан, Китай и Азербайджан.

